Le PSG pousse Neymar, Verratti et trois autres joueurs vers la sortie

Ça faisait longtemps que le Paris Saint-Germain n’avait plus fait parler de lui.

Neymar et Marco Verratti ne se sont pas présentés à l’entraînement collectif du PSG mardi en se contentant d’un entraînement en salle. Le Brésilien, qui aurait annoncé à ses dirigeants son envie de quitter la capitale, a ressenti une gène à l’adducteur lors de la séance de la veille. Le milieu italien, lui, souffrirait d’un virus selon le club. Ce dernier est pisté par Al-Hilal en Arabie saoudite après plus de dix ans à Paris.

Les deux cadres n’ont ensuite pas été conviés au media day pour les photos officielles de la saison de Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé n’était pas de la fête non plus. En ce qui concerne Neymar et Marco Verratti, ils auraient tous deux, en compagnie de Renato Sanches, Juan Bernat et Hugo Ekitike, été convoqués par Luis Campos et Luis Enrique pour une réunion de crise. Le conseiller sportif et l’entraîneur leur auraient alors indiqué que le PSG ne compte pas sur eux lors de la saison à venir. Celle-ci commence samedi, contre Lorient, et aucune des trois vedettes parisiennes ne devrait fouler la pelouse du Parc des Princes.

Histoire de tourner la page en une seule fois.

L'Arabie saoudite lorgne désormais Neymar