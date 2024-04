Quand Neymar frappait ses coéquipiers

Neymar le footballeur, le joueur de poker, le bringueur et maintenant, Neymar le bagarreur.

L’aventure entre le PSG et la star auriverde s’est mal terminée, c’est un euphémisme. Parti du côté de Al-Hilal l’été dernier, le Ney n’a pas laissé une bonne impression sur la fin de ses six ans passés dans la capitale. Dans un long récit qui raconte le déclassement de Neymar au fil des dernières années, France Football fait notamment état d’une étrange attitude envers Ismaël Gharbi durant un entraînement. Alors qu’il se serait accroché avec un adjoint de Christophe Galtier durant une séance, le Brésilien aurait dégagé une certaine nervosité, n’arrivant pas à se calmer. Et le fait est que Neymar a passé ses nerfs sur le pauvre Ismaël Gharbi, âgé de 20 ans aujourd’hui. Ce dernier, coupable de lui avoir chipé le ballon sur un exercice a vite regretté son geste. Citant un témoin de la scène, France Football raconte cette étrange attitude : « Neymar l’a rattrapé pour lui mettre une balayette et un coup dans la tête alors qu’il était au sol. Tout le monde était choqué… Sur la fin, il n’était vraiment pas sympa ».

Un comportement très loin de celui attendu pour un joueur de son standing, qui ne s’est pas arrêté à Gharbi, même s’il n’a pas fait preuve de violence physique envers Vitinha. « Il s’est montré odieux avec Vitinha. Le Portugais a démenti, parce qu’il est gentil et ne voulait pas de problèmes, mais, à plusieurs reprises, il s’est fait insulter » rapporte ainsi la même source. Alors que l’article rapporte aussi un différend avec Achraf Hakimi et le leadership nécessaire de Sergio Ramos pour ne pas envenimer les choses, on y apprend aussi que le Brésilien a pu arriver encore alcoolisé aux entraînements sur la fin de son passage, ou qu’il ne disait même plus bonjour aux gens, s’enfermant dans son monde. Neymar n’intéressait d’ailleurs plus grand monde sur la fin, en témoigne un ancien habitué du Camp des Loges : « À son arrivée au PSG, quand il tombait à l’entraînement, tout le Camp des Loges s’arrêtait de respirer. À la fin, tout le monde lui demandait de se relever et personne ne venait le voir ». Prêté du côté de Lausanne cette saison, Gharbi a déjà disputé 25 matchs toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 5 passes décisives.

Cinq, c’est simplement le nombre de matchs disputés par Neymar cette saison suite à sa blessure au genou. Karma.

