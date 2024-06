Neymar achète un maillot à des vendeurs à la sauvette avant Brésil-Costa Rica

Quand le Ney fait des heureux.

Absent des terrains depuis octobre dernier à cause d’une rupture du ligament croisé, Neymar continue d’apporter du soutien à sa sélection et encourage le Brésil depuis les tribunes à la Copa América. Présent à Los Angeles la nuit dernière pour assister au nul vraiment nul des siens face au Costa Rica (0-0), l’ancienne star du PSG a fait le bonheur de vendeurs de rue en leur achetant des maillots du Brésil, alors qu’il circulait en voiture. À la seconde où les vendeurs ont compris à qui ils avaient affaire, ils se sont empressés de prendre des selfies avec le Ney, avant que celui-ci ne reparte en direction du SoFi Stadium où avait lieu le match.

Neymar stopped at a traffic light & bought a Brazil jerseys from vendors 🤣🇧🇷

When they noticed it was him 😭 pic.twitter.com/XvmlKJtPjv

