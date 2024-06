Neymar a choisi son Ballon d’or 2024

Eh non, ce n’est pas Messi.

Blessé depuis octobre, l’ancien joueur du PSG était de retour au Brésil ce lundi à l’occasion d’une vente aux enchères organisée par son institut à São Paulo. Le Brésilien, forfait pour la Copa América, a été invité à parler de son coéquipier en sélection, Vinícius Júnior, un des grands artisans de la victoire du Real Madrid en Ligue des champions, élu meilleur joueur de la compétition cette saison. Dix-neuf ans après le sacre de Ronaldinho, Neymar Junior veut voir un autre Brésilien remporter la récompense individuelle ultime. « Évidemment que le Ballon d’or est pour lui, je l’espère, a confié l’attaquant d’Al-Hilal. Je lui ai envoyé un message avant la finale et un autre après. C’est un grand ami que le football m’a donné. Bien sûr qu’il va être sacré Ballon d’or, il est incroyable et il porte avec fierté les couleurs de notre pays dans le monde entier. »

"Dorival fará um grande trabalho na seleção", comenta Neymar Jr

Atacante do do Al Hilal elogiou o trabalho do técnico do Brasil e revelou sua torcida por Vinicius Jr para conquistar a bola de ouro#BolaRolando #Neymarjr #Bandsports pic.twitter.com/q5dmhIfCOt

— BandSports (@bandsports) June 3, 2024