La liste du Brésil pour la Copa América dévoilée, Neymar absent

À cause de l’Euro, on en oublierait presque que la Copa América aussi débute dans un peu plus d’un mois.

Ce vendredi, Dorival Júnior, le sélectionneur brésilien, a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour la compétition continentale qui rassemblera les équipes nord et sud-américaines. Parmi les retenus, on retrouve deux Parisiens, Lucas Beraldo et Marquinhos. À seulement dix-sept ans, le jeune Endrick de Palmeiras va vivre sa première compétition internationale, tandis qu’Evanilson de Porto a été sélectionné pour la première fois de sa carrière avec les A.

L’absence principale à notifier, bien qu’elle ne soit pas surprenante, c’est évidemment celle de Neymar. L’ancien Parisien, victime d’une rupture du ligament croisé en octobre, ne sera pas remis d’ici le coup d’envoi de la compétition, le 20 juin prochain. Il avait déjà été absent lors de l’édition 2019 de la Copa, que le Brésil avait remportée. Richarlison et Gabriel Jesus se retrouvent eux aussi sur le bord de la route, tout comme Casemiro, qui avait pourtant encore porté le brassard de capitaine avec les Auriverdes en octobre dernier. Le Brésil est dans le groupe D de la compétition, en compagnie de la Colombie, du Paraguay et du Costa Rica.

🚨🇧🇷 SELEÇÃO BRASILEIRA CONVOCADA PARA A COPA AMÉRICA! Esses são os 23 jogadores que vão em busca da taça pro Brasil! E aí, curtiu as escolhas do Dorival? 👀 pic.twitter.com/UcOvslgFTK — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 10, 2024

Gardiens : Alisson, Bento, Ederson

Latéraux : Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell

Défenseurs : Lucas Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos

Milieux : Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes, Lucas Paquetá

Attaquants : Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Raphinha, Rodrygo, Savinho, Vinicius Júnior