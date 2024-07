Antonin Bobichon retrouve un nouveau club en Ligue 2

Le bon coup de Pau.

Le club qui a terminé à la dixième place en Ligue 2 la saison dernière a officialisé le recrutement d’Antonin Bobichon. Le milieu de terrain a décidé de poursuivre sa vadrouille après avoir déjà joué à Nîmes, Angers, Nancy et Laval, qu’il avait rejoint en janvier 2023 et qu’il a quitté à la fin de l’exercice 2023-2024. Avant d’être dans la course aux barrages d’accession, c’est lui qui avait inscrit le but du maintien avec les Tango. Le joueur de 28 ans vient apporter son expérience aux Palois, qui ont perdu Henri Saivet, parti à Clermont, avec ses 160 matchs disputés entre la L1 et la L2.

Antonin Bobichon est 🟡🔵 ! Avec plus de 160 matchs en Ligue 1 et Ligue 2 (Nîmes, Angers, Nancy, Laval), le milieu de 28 ans vient amener toute son expérience dans l'entrejeu Palois, pour les 2 prochaines saisons, et portera le numéro 14. Bienvenue Antonin ! 👑 pic.twitter.com/IHfLlTnK4v — Pau Football Club (@PauFootballClub) July 15, 2024

Une valeur sûre.

