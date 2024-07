L'hommage de Didier Deschamps à Olivier Giroud

Plutôt deux fois qu’une.

Alors qu’Olivier Giroud a officiellement fait ses adieux à l’équipe de France, Didier Deschamps a tenu à rendre hommage à son ancien joueur sur le site Internet de la Fédération Française de Football après l’avoir déjà fait en conférence de presse. Au sujet de la retraite internationale de son ex-poulain, le sélectionneur a ainsi fait part de sa « grande considération pour son parcours, son comportement, son sens du collectif ».

Et l’entraîneur d’ajouter : « Olivier peut quitter l’Équipe de France avec le sentiment du devoir accompli. Beaucoup retiendront le titre de champion du monde et ses 57 buts, qui constituent à ce jour un record. D’une façon plus générale, je tiens à souligner son engagement sans faille. Pour ça aussi, il faut lui dire bravo et merci. Très attaché au maillot bleu, Olivier s’est donné les moyens de le porter à 137 reprises, ce qui est exceptionnel surtout quand on débute, comme lui, sa carrière internationale à 25 ans. »

Finir sur un titre de champion d’Europe, cela aurait quand même eu une autre gueule.

Le magazine So Foot fait le bilan de l’Euro