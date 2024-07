Deschamps sur Giroud : « Un exemple de longévité, de sérieux, de professionnalisme »

Après la prestation de Kylian Mbappé mardi contre l’Espagne, Olivier Giroud se dit qu’il va peut-être le garder, finalement, ce record.

À 37 ans, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57 réalisations) va probablement tirer sa révérence avec les Bleus. Entré en fin de match face à la Roja pour honorer sa 137e sélection, il n’a pu éviter la défaite des siens (1-2), et quitte l’Euro sans avoir marqué le moindre but, en ayant il faut le dire bénéficié d’un faible temps de jeu (quatre entrées, dont trois en poules). « Bravo et merci, a commenté Didier Deschamps après la rencontre. Il est déçu comme tous les joueurs. Olivier était là depuis le départ, c’est le dernier qui reste. Il était là au premier match contre l’Uruguay au Havre (la première de la Dèche sur le banc des Bleus, le 15 août 2012). Il a eu des périodes aussi difficiles, où lui aussi n’a pas eu l’efficacité. Ce qui ne nous a pas empêchés d’être champions du monde. […] C’est un exemple de longévité, de sérieux, de professionnalisme. Ça aurait été mieux de finir dimanche [en finale de l’Euro]. J’ai envie de lui dire bravo et merci pour tout ce qu’il a fait. »

Merci Olive.

