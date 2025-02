Le président de la FFF hausse le ton.

Dans la lignée du syndicat des arbitres, Philippe Diallo a également tapé du poing sur la table ce dimanche à la suite de la sortie de Pablo Longoria. Le dirigeant français a fermement condamné les propos du président de l’OM à l’encontre de l’arbitre du match, Jérémy Stinat, à qui il a apporté son soutien dans un communiqué. « Ce sont des propos graves, inadmissibles et inacceptables. Comment veut-on qu’au niveau amateur, les arbitres soient respectés, quand au plus haut niveau du football français il y a de tels comportements, poursuit le président de la Fédé dans des propos rapportés par L’Équipe. Je sais la pression et les enjeux qui peuvent exister pour les clubs professionnels. Chacun doit garder raison et je n’ai pas en mémoire par le passé qu’on ait pu accuser notre arbitrage de corruption. Notre arbitrage a montré notamment au niveau international toute sa compétence, en étant choisi notamment pour l’ouverture (Clément Turpin) et la finale de l’Euro 2024 (François Letexier). La fédération est au soutien de tout son arbitrage aussi bien professionnel qu’amateur et évidemment de Monsieur Stinat. Avant le match, les pneus de ses deux véhicules ont été crevés. Sa femme s’en est aperçue alors qu’elle allait prendre l’autoroute. Il faut un appel à la raison. On ne peut pas accepter de tels propos. »

Seul contre tous.

Longoria et les maux de l'OM