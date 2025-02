Mais qu’arrive-t-il à Mike Maignan ?

Pour la première fois de sa carrière de titulaire, Mike Maignan vit une saison galère. En difficulté à l’AC Milan, le gardien de but doit tenter de redresser la barre et anticiper la concurrence, notamment chez les Bleus.

C’est une histoire de mauvais timing, de période un peu grise. Celle qui, en deux semaines, vous fait passer pour le dindon de la cage. Un moment de flottement, que traverse actuellement Mike Maignan avec l’AC Milan. Face à Feyenoord, en barrages allers de phase finale de Ligue des champions, le gardien de but a d’abord laissé échapper de ses mains une frappe mollassonne d’Igor Paixão. Feyenoord finira par se qualifier, bien aidé par ce coup de pouce. Contre le Torino, le portier a cette fois dégagé dans le dos de son coéquipier Malick Thiaw et encaissé l’un des pions gags de la saison. Le Torino finira par s’imposer. Deux matchs, deux erreurs et un court résumé de la saison galère de Maignan qui, à l’image de son club milanais, paraît à côté de ses pompes. Alors sans évidemment tomber dans l’alarmisme, un instant d’analyse est de rigueur.

Oh l'erreur de Mike Maignan ! 😳 La faute de main du gardien français permet au Feyenoord d'ouvrir le score après 3 minutes face à Milan 🥶#FEYMIL | #UCL pic.twitter.com/vOgYSe55yj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 12, 2025

Tragic Mike

Petit point statistique un peu abrupt pour commencer. En regardant le caractère « décisif » des arrêts de Mike Maignan, il est intéressant de noter que les chiffres du Français ont globalement baissé. À l’issue de la saison 2021-2022, celle du titre pour les Rossoneri, Maignan se classait effectivement en tête de la Serie A pour les XGot – Excepted Goals on target, soit le nombre d’arrêts attendus sur chaque tir cadré grossièrement dit – avec un ratio de +0,13. En cette saison 2024-2025 cependant, l’ancien Lillois tombe au 16e rang, avec un bilan de -0,12. Il a ainsi subi 31,6 xG, mais a encaissé 40 buts, donnant donc un différentiel négatif de -8,4 buts. En gros et en clair : Mike Maignan encaisse plus de buts que prévu.

Quelques chiffres inquiétants de la saison (et des dernières) de Mike #Maignan avec Milan (Sky) pic.twitter.com/rr9xwj0nXi — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 23, 2025

Moins bon techniquement, le Français paie surtout un certain manque de confiance, étalé à l’ensemble de la défense milanaise. En illustration, comment ne pas penser à l’autre Francese du groupe, Theo Hernandez, dont les prestations cette saison font aussi peine à voir. Pour Maignan, cette confiance en berne est cependant paradoxale. Toujours au rayon stats, il occupe en effet la première place de Serie A concernant les sorties hors de sa surface. Il est ainsi le gardien intervenant le plus loin de sa ligne (17,1 mètres en moyenne) et celui qui passe le plus de temps dans le champ (près de deux sorties en dehors de sa surface par match). C’est sûr qu’un gardien doit d’abord être déterminant sur sa ligne, mais cela démontre aussi ses qualités de lecture et d’anticipation. On parlera donc simplement de période sans.

Mike Maignan peut-il être mis en concurrence chez les Bleus ?

À bientôt 30 ans (qu’il fêtera en juillet prochain), Mike Maignan semble ainsi arrivé à un carrefour de sa carrière. Une trajectoire qui le verra joliment vieillir façon Edwin van der Sar ou prendre un coup dans la carafe comme Ederson à Manchester City. En attendant, il vaut mieux assurer ses arrières, à commencer par l’équipe de France. Conforté par Didier Deschamps et confortable dans son rôle de numéro un des Bleus, le Guyanais ne paraît aucunement devoir s’inquiéter pour son poste, après un Euro 2024 convaincant et une Coupe du monde 2026 à aller chercher.

Mais la cruauté du ballon peut vite faire accélérer les choses. En nette progression depuis près de deux ans à Lille – comme Maignan à ses débuts professionnels – Lucas Chevalier s’est installé comme un sympathique challenger, encore novice en sélection. Une ascension qui pourrait rapidement ouvrir les portes d’un grand club au Nordiste et fatalement celles d’une vraie concurrence sous le maillot tricolore. Mike Maignan sait donc ce qu’il lui reste à faire pour effacer cette triste saison et regagner ses galons de portier solide, à commencer par arrêter de dégager dans le dos de Malick Thiaw.

