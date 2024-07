Direction le Brésil pour Mario Balotelli ?

Objectif tour du monde !

Déjà passé par l’Italie, l’Angleterre, la France, la Turquie et la Suisse, Mario Balotelli pourrait cette fois découvrir un tout nouveau continent. L’attaquant italien serait sur le point, selon la presse brésilienne, de signer au Brésil, aux Corinthians. Un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et la direction du club. La formation brésilienne est sur le dossier depuis plusieurs semaines, alors qu’elle a licencié António Oliveira la semaine passée, et que celui-ci était déjà intéressé par l’avant-centre. Balotelli réclamerait un salaire de 250 000 euros par mois, ce que semblent disposés à aligner les Corinthians pour attirer la star. L’Italien sort d’une saison à sept buts et une passe décisive en seize matchs avec l’Adana Demirspor.

Pas complètement cramé non plus, Super Mario.

