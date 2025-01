Memphis Depay improvise un concert à l’anniversaire de son coéquipier

Il enchaîne les bangers sur et en dehors du terrain.

Memphis Depay semble s’éclater au Brésil. L’attaquant du Corinthians, auteur de sept buts en onze matchs de Campeonato Brasileiro la saison passée, continue de vivre son train de vie de star au pays du football. En parallèle de sa carrière de footballeur, Depay entretient sa vie de chanteur. Et comme devant le but, il ne manque pas une occasion de se montrer. Le titre 2 Corinthians 5:7 en est une preuve, comme la fête d’anniversaire de son coéquipier, le gardien Hugo Souza. Jeudi soir, Memphis Depay s’est emparé du micro pour interpréter l’un de ses meilleurs titres, comme le rapporte Globo. Il a pu compter sur ses coéquipiers pour mettre l’ambiance, certains avec une pinte à la main, dans une atmosphère chaleureuse et tout sauf sportive.

⚫️⚪️ | Memphis deu um show particular de presente para Hugo Souza. Sejamos honestos, o homem tem o DOM! 🔥 🎥 | Reprodução pic.twitter.com/939sMTzOSl — SCCP News (@_sccpnews) January 31, 2025

La fête a eu lieu juste après la victoire du Corinthians face à Ponte Preta dans le cadre du championnat paulista. On espère que les joueurs seront tout de même en forme pour leur match de samedi contre Noroeste !

