Le magnifique coup franc de Memphis Depay pour ouvrir son compteur avec le Corinthians

Les doigts dans les oreilles.

La cinquième aura été la bonne pour Memphis Depay. Débarqué début septembre au Corinthians et critiqué pour ses mauvaises performances, l’ancien lyonnais a enfin débloqué son compteur avec la manière : d’un magnifique coup-franc direct. Un but qui a permis à son équipe de reprendre les devants dans une rencontre face à l’Athletico Paranaense que les Mosqueteiro auront finalement survolée (5-2). « Marquer mon premier but signifie tout pour moi, a savouré le Néerlandais. J’espère que ce sera le premier d’une longue série, mais le plus important aujourd’hui est que nous avons pris trois points. »

Espérons aussi pour lui qu’il puisse toujours rester là-bas, puisqu’à cause de la perte probable d’un de ses sponsors, le club brésilien risquerait de se passer des services de l’ancien mancunien, dont le salaire est bien trop coûteux.

MUITO PRAZER: ISSO É MEMPHIS DEPAY! ELE É CRAQUE DEMAIS! 🦅👉🏻😤👈🏻 UMA PINTURA NA NEO QUÍMICA ARENA! O primeiro dele foi absurdo! 🇳🇱🇳🇱🇳🇱 #BrasileirãoBetano pic.twitter.com/KvEhjqE91R — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 18, 2024

On nous signale dans l’oreillette que Bordeaux chercherait un numéro 10 au cas où.

