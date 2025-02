En direct : Brest-PSG (2-5)

Hello les amis !

J'espère que tout le monde est en forme, et que vous êtes prêts pour cette première confrontation du mois (sur 3) entre Brest et le PSG. Ici, à Le-Blé, il y a un peu de vent et des gros nuages mais on est prêts à vous faire vivre cette rencontre, qui promet d'être bien sympa au vu des compositions d'équipe.