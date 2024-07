Un ancien joueur du PSG pour racheter le Red Star ?

Une ancienne star rouge et bleu au Red Star.

Selon les informations de L’Équipe, Peguy Luyindula s’est associé à Shawn et Philip Todd, des investisseurs américains, pour acheter le club du Red Star, promu en Ligue 2 cette saison. Depuis 2022, l’ancien club d’Habib Beye est dirigé par 777 Partners, une société d’investissement américaine également propriétaire du Standard de Liège, du Hertha Berlin ou encore du Genoa. La compagnie, visée par seize plaintes pour des dettes impayées, est plus que jamais ouverte à une vente du club basé à Saint-Ouen et aurait ainsi mandaté la banque Moelis & Company pour commencer les négociations avec Luyindula, selon le quotidien français, qui précise qu’il n’y aura a priori pas d’accord définitif avant le mois de septembre. Le Red Star, proche de recruter Steven Nzonzi, n’est pas le premier club auquel l’ancien attaquant du PSG (180 matchs entre 2007 et 2012) s’intéresse puisqu’en janvier, il avait tenté, en vain, de racheter l’US Orléans, déjà aux côtés des deux investisseurs texans.

Si l’opération se concrétise, nul doute qu’il aura à cœur de rejoindre l’élite pour affronter le PSG.

Un club de Ligue 2 proche de signer un champion du monde 2018 ?