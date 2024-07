Philippe Diallo couvre Olivier Giroud de louanges

Après Didier Deschamps, au tour de son patron.

Alors que le sélectionneur de l’équipe de France a tenu à rendre hommage à Olivier Giroud suite aux adieux officiels de l’attaquant, Philippe Diallo en a fait de même sur le site Internet de la Fédération Française de Football. Pour le président de la FFF, « Olivier, par son esprit collectif, son professionnalisme, son abnégation, a su gagner le respect de tous au sein du staff et parmi les joueurs, qui le considéraient un peu comme un grand frère. Olivier a aussi gagné l’admiration de nos supporters ».

« J’éprouve le plus grand respect pour la carrière internationale d’Olivier Giroud. Avec 137 sélections, il figure au troisième rang des joueurs les plus sélectionnés de l’histoire de l’Équipe de France, derrière deux autres légendes, Hugo Lloris et Lilian Thuram. Olivier, c’est également 57 buts marqués qui font de lui le meilleur buteur des Bleus, toutes générations confondues, a également ajouté l’homme de 60 ans, indiquant que « la FFF lui rendra l’hommage qu’il mérite lors d’un des prochains matchs de l’Équipe de France. »

Sous quelle forme, cela reste à déterminer.

