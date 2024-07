Selon son président, la Lazio veut Mason Greenwood et subit des pressions

Après Monaco qui se fait doubler sur le dossier Georges Mikautadze, l’Olympique de Marseille qui se fait voler Mason Greenwood ?

En tout cas, la Lazio s’est positionnée sur l’attaquant de Manchester United. C’est d’ailleurs Claudio Lotito, son président, qui l’affirme dans les colonnes d’Il Messaggero : « J’ai offert 25 millions plus 50% de la revente plus des bonus et des commissions, mais plusieurs clubs rivaux sont intervenus pour mener une action perturbatrice. »

Le patron du club italien, qui a par ailleurs totalement assumé le départ de la légende Ciro Immobile, en a dit un peu plus sans mentionner les dirigeants phocéens : « Après la Juventus ou Naples, il semble que tout le monde panique… Ils sont terrifiés par le fait que nous pouvons leur dérober le joueur, et ils veulent tout faire exploser. »

Et dire que le mercato ne fait que commencer…

