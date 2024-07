Offre acceptée de l'OM pour Greenwood

Les supporters lui réservent une volée de bois vert.

C’était dans l’air depuis quelques jours, Mason Greenwood se rapproche de plus en plus de l’Olympique de Marseille. L’attaquant de Manchester United de 22 ans, en prêt à Getafe la saison passée, n’entre plus dans les plans du club anglais après ses déboires judiciaires, et c’est en France qu’il va probablement rebondir.

Selon les informations du Guardian, une offre de 31,6 millions d’euros (une base de 27,6 millions + 4 millions de bonus) aurait été acceptée par le club anglais. Compris dans l’accord potentiel, un pourcentage à la revente s’élevant à 40 ou 50% est évoqué. Une arrivée probable que n’avait pas infirmé Roberto De Zerbi, et un ajout dans l’effectif olympien qui risque de faire beaucoup de bruit. En octobre 2022 l’ancien international anglais avait été accusé de tentative de viol et de violence conjugale sur sa petite amie, Harriet Robson. Des preuves accablantes avaient fuité sur internet, provoquant l’indignation générale et son bannissement de l’équipe nationale d’Angleterre. La saison dernière à Getafe, il s’était signalé avec un trophée de joueur de la saison pour son équipe grâce notamment à 10 buts et 6 passes décisives en 36 apparitions.

À Marseille, on n’aime pas la sérénité.

Mason Greenwood à Marseille, quel message ?