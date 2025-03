Pas de vainqueurs entre la Lazio et le Torino

Buts : Marušić (57e) pour les Biancocelesti // Gineitis (82e) pour le Toro

Les aigles volent bien avec les taureaux.

Après la gifle reçue face à Bologne lors du dernier match de Serie A (5-0), la Lazio devait réagir dans son antre face à un Torino conquérant cette saison hors de ses bases. Le match a finalement vu les deux équipes repartir dos à dos (1-1) avec un scénario qui s’est décanté en deuxième période.

Dominante durant l’ensemble du match dans tous les secteurs du jeu, la Lazio a finalement laissé échapper le match alors que les Biancocelesti étaient parvenus à ouvrir le score. Une première mi-temps peu reluisante, où la seule action notable est restée la bourde de Vanja Milinković-Savić qui s’est bien rattrapé devant Pedro en réalisant un arrêt désespéré qui a déstabilisé l’attaquant espagnol (18e).

How did Milinković-Savić keep this out? 😅#LazioTorino pic.twitter.com/g12rbChUQt

— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 31, 2025