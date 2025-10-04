S’abonner au mag
  • Serie A
  • J6
  • Lazio-Torino (3-3)

La Lazio et le Torino se quittent sur des regrets

AC
La Lazio et le Torino se quittent sur des regrets

Lazio 3-3 Torino

Buts : Cancellieri (24e,40e), Cataldi (90e+13) pour la Lazio // Simeone (16e), Adams (73e), Coco (90e+2) pour le Torino

Au bout du bout, la Lazio évite le pire.

Dépassée par une équipe du Torino qui repart de Rome les sacs pleins de regrets, la Lazio a arraché le nul à domicile (3-3) à la 103e minute de jeu grâce à un penalty transformé par Danilo Cataldi.

C’est le Torino qui avait pris le match par le bon bout, porté par un but de Giovanni Simeone et suivi par un raté fou de Cyril Ngonge, avant que l’une des rares satisfactions du début de saison laziale ne se réveille : Matteo Cancellieri. L’ailier italien de 23 expédie d’abord une mine pour égaliser puis s’offre un doublé en solo avant la pause, presque contre le cours du jeu.

En seconde période, l’équipe de Marco Baroni n’abdique pas et l’entrant Che Adams envoie le cuir dans la lucarne de Provedel à vingt minutes du terme. Au début du temps additionnel, les Granata pensent même réaliser le coup parfait lorsque Saul Coco s’élève dans le ciel de Rome et catapulte de la tête le cuir au fond suite à une faute de main de Provedel. Mais voilà, c’est le même Coco qui fera faute dans sa propre surface quelques plus tard sur un Tijjani Noslin collé à la ligne. Au classement, la Lazio est 13e, le Torino 16e. Bref, tout le monde est déçu.

La Juventus déraille, la Lazio en profite et la Fiorentina continue de rêver d’Europe

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!