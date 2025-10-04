La Lazio et le Torino se quittent sur des regrets

Lazio 3-3 Torino

Buts : Cancellieri (24e,40e), Cataldi (90e+13) pour la Lazio // Simeone (16e), Adams (73e), Coco (90e+2) pour le Torino

Au bout du bout, la Lazio évite le pire.

Dépassée par une équipe du Torino qui repart de Rome les sacs pleins de regrets, la Lazio a arraché le nul à domicile (3-3) à la 103e minute de jeu grâce à un penalty transformé par Danilo Cataldi.

C’est le Torino qui avait pris le match par le bon bout, porté par un but de Giovanni Simeone et suivi par un raté fou de Cyril Ngonge, avant que l’une des rares satisfactions du début de saison laziale ne se réveille : Matteo Cancellieri. L’ailier italien de 23 expédie d’abord une mine pour égaliser puis s’offre un doublé en solo avant la pause, presque contre le cours du jeu.

En seconde période, l’équipe de Marco Baroni n’abdique pas et l’entrant Che Adams envoie le cuir dans la lucarne de Provedel à vingt minutes du terme. Au début du temps additionnel, les Granata pensent même réaliser le coup parfait lorsque Saul Coco s’élève dans le ciel de Rome et catapulte de la tête le cuir au fond suite à une faute de main de Provedel. Mais voilà, c’est le même Coco qui fera faute dans sa propre surface quelques plus tard sur un Tijjani Noslin collé à la ligne. Au classement, la Lazio est 13e, le Torino 16e. Bref, tout le monde est déçu.

