Le Pays basque offre un amical à la Palestine

Même si ça compte pas, ça compte.

Malgré la guerre qui ravage la bande de Gaza, la sélection palestinienne disputera un match amical contre le Pays basque le 15 novembre à San Mamès, antre de l’Athletic Bilbao.

« Convaincues que le football peut et doit servir de porte-voix à la solidarité, la Fédération basque de football et la Fédération palestinienne de football ont conclu un accord pour organiser cette rencontre, dans le but de revendiquer et de défendre la paix », peut-on lire dans un communiqué conjoint publié ce vendredi.

𝐄𝐮𝐬𝐤𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐤𝐳𝐢𝐨𝐚 𝐛𝐚𝐤𝐞𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐛𝐨𝐳𝐠𝐨𝐫𝐚𝐢𝐥𝐮 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐠𝐨 𝐝𝐚 ℹ️ https://t.co/HWHiFTt8UY 𝐋𝐚 𝐄𝐮𝐬𝐤𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐤𝐳𝐢𝐨𝐚 𝐬𝐞𝐫á 𝐚𝐥𝐭𝐚𝐯𝐨𝐳 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐳 ℹ️ https://t.co/JlIvyDoG7R#BatzenGaituelako pic.twitter.com/I3lyhiqF4k — Euskadiko Futbol Federakundea - Federación Vasca (@EFF_FVF) October 2, 2025

Les Palestiniens, actuellement 98es au classement FIFA, ne feront pas le voyage pour rien. Trois jours plus tard, le 18 novembre, ils défieront en effet la sélection de Catalogne sur la pelouse du stade Olympique de Montjuic. Le FC Barcelone a d’ores et déjà donné son accord pour la tenue de cette raison.

Peu importe le résultat, le plus dur ce sera de rentrer à la maison après.

