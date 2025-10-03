S’abonner au mag
  • International
  • Palestine

Le Pays basque offre un amical à la Palestine

JD
Le Pays basque offre un amical à la Palestine

Même si ça compte pas, ça compte.

Malgré la guerre qui ravage la bande de Gaza, la sélection palestinienne disputera un match amical contre le Pays basque le 15 novembre à San Mamès, antre de l’Athletic Bilbao.

« Convaincues que le football peut et doit servir de porte-voix à la solidarité, la Fédération basque de football et la Fédération palestinienne de football ont conclu un accord pour organiser cette rencontre, dans le but de revendiquer et de défendre la paix », peut-on lire dans un communiqué conjoint publié ce vendredi.

Les Palestiniens, actuellement 98es au classement FIFA, ne feront pas le voyage pour rien. Trois jours plus tard, le 18 novembre, ils défieront en effet la sélection de Catalogne sur la pelouse du stade Olympique de Montjuic. Le FC Barcelone a d’ores et déjà donné son accord pour la tenue de cette raison.

Peu importe le résultat, le plus dur ce sera de rentrer à la maison après.

Gianni Infantino : « La FIFA ne peut résoudre les problèmes géopolitiques »

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!