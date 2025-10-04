- Ligue 1
- J7
- Metz-Marseille
En direct : Metz-Marseille (0-0)
Pavard qui se fait bouger par Sabaly, ce dernier croit s'offrir un face à face, mais est repris par l'arbitre... On n'était pas loin du hold-up !
Arrrgh que c'est dommage de foirer à ce point son centre alors que la phase de jeu était pas mal du tout du côté messin...
Bon, le ballon est vite revenu jusqu'à Fischer.
Et le premier corner de la rencontre pour le FC Metz !
Weah foire sa passe, alors qu'il avait débordé dans la surface !
À défaut d'être dangereux balle au pied, les Mosellans tentent à la main, sur une longue touche. Pas bête, mais pas fonctionnel.
La frappe sur le poteau de Greenwood ! L'Anglais rentre sur son pied droit à l'entrée de la surface, sa tentative à ras-de-terre heurte le montant !
C'était vraiment une frappe, ça ?
Les Marseillais confisquent le ballon, tandis que les Messins allongent ou bégayent à la relance quand ils le revoient. C'est compliqué pour les Grenats pour l'instant !
Paixão qui tente sa chance de loin, c'est dévié en corner, avec supplément béquille pour le Brésilien !
L'accélération de Habib Diallo, il transmet à Ballo-Touré dans la surface qui offre finalement son ballon à la Horda Frenretik ! Sympa de sa part.
Metz, c'est laborieux à la relance tout de même. Palmieri n'en profite pas sur cette frappe écrasée.
🔀 Changement pour Metz. Maxime Colin remplace Jean-Philippe Gbamin, visiblement touché à la hanche.
Et le premier ballon messin dans la surface olympienne ! C'est dégagé, et, malheureusement, Gbamin reste au sol. Fin de partie pour lui...
Alors Jean-Philippe Gbamin s'est fait mal et se fait strapper les abdos. Et pourquoi pas ?
Oh Paixao qui sert Vaz dans le dos de la défense, le minot s'effondre juste devant la surface de réparation alors qu'il filait au but ! Turpin fait signe de se relever, attention Gbamin était en position de dernier défenseur...
On y a cru, Metz est presque sorti de sa moitié de terrain ! Allez, la prochaine sera la bonne !
Cette fois c'est trop décroisée, cette tête de Benjamin Pavard !
Seul au point de pénalty, Angel a trop fermé son pied... Mais le danger revient, avec un nouveau coup franc pour Palmieri à côté de la surface messine.
QUELLE OCCAZ' POUR L'OM ! Robinio Vaz s'infiltre dans la surface et sert Angel Gomes sur un plateau, qui vendange !
Metz n'a toujours pas réussi une passe hors de ses trente mètres. Va falloir s'y mettre pour exister dans ce match, messieurs.
Ouuuh la première belle frappe lointaine et lourde du numéro dix marseillais, difficilement captée en deux temps par Fischer !
Bon, pour l'instant l'OM asphyxie Metz, et Vaz n'était pas loin d'être trouvé dans le dos de la défense.
C'était bien tapé, mais c'est repoussé sur Angel Gomes qui balance un drop dans la tribune Ouest. Trois points pour l'OM !
Premier coup franc obtenu par Robinio, dans le coin de la surface, attention danger !
Premier long ballon de Pavard vers Robinio Vaz, qui file en six mètres. Ça va chercher dans la profondeur pour l'OM, entre Vaz, Weah et Paixão devant.
ET C'EST PARTI !
Et bien sûr, l'hommage à Marcel Husson avant le coup d'envoi. C'est beau !
En tout cas, Saint-Symphorien est en feu, sous un soleil resplendissant, et Clément Turpin est tout sourire. Ça promet !
Bon, l'Olympique de Marseille est clairement favori cet après-midi, et doit confirmer après son succès probant contre l'Ajax, et poursuivre avec un quatrième succès consécutif en Ligue 1. En face, Metz peut espérer revenir à hauteur du premier non relégable havrais. Alors, vos pronos ?
Tandis que du côté de l'OM, Roberto de Zerbi offre sa première titularisation de la saison au minot Robinio Vaz. Roulez jeunesse !
🅒🅞🅜🅟🅞 #FCMOM ⚔️
Le 1️⃣1️⃣ de départ établi par notre 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 7ème journée de @Ligue1 ⚡️
Coup d'envoi à 17h00 pic.twitter.com/SL8mge2Um1
?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2025
🅒🅞🅜🅟🅞 #FCMOM ⚔️ Le 1️⃣1️⃣ de départ établi par notre 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 7ème journée de @Ligue1 ⚡️ Coup d'envoi à 17h00 pic.twitter.com/SL8mge2Um1— Olympique de Marseille (@OM_Officiel)
Mesdames et messieurs, le onze messin ! Avec un retour de Fodé Ballo-Touré et de Koffi Kouao dans les couloirs. Sera-ce suffisant pour renouer avec la victoire ?
#FCMOM
👐 La composition pour la réception de l'@OM_Officiel vous est présentée par 𝗛𝗲𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲𝘀. pic.twitter.com/DNZxM8fxLQ
?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2025
#FCMOM 👐 La composition pour la réception de l'@OM_Officiel vous est présentée par 𝗛𝗲𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲𝘀. pic.twitter.com/DNZxM8fxLQ— FC Metz ☨ (@FCMetz)
Un succès pour le FC Metz serait également une bien belle manière de rendre hommage à la légende Marcel Husson, 167 apparitions sous le maillot grenat entre 1960 et 1967, et entraîneur lors du succès historique au Camp Nou, face au Barça de Bernd Schuster en octobre 1984. Le vainqueur de la dernière Coupe de France remportée par les Mosellans s'est éteint hier à 88 ans.
Salut les sportifs ! Alors, on attaque bien les réjouissances de fin de semaine ? Au goûter ce samedi, un déplacement olympien à Saint-Symphorien. En cas de victoire, l'OM prendrait provisoirement les rennes du classement, pour ponctuer sa belle semaine. Une dynamique opposée à celle de son hôte messin, lanterne rouge de Ligue 1 toujours à la recherche d'un premier succès cette saison, et bien parti pour reprendre une énième fois l'ascenseur. À moins que le FC Metz ne lance véritablement sa saison aujourd'hui ?
🔀 Changement pour Metz. Maxime Colin remplace Jean-Philippe Gbamin, visiblement touché à la hanche.
Metz
Olympique de Marseille
Par Baptiste Brenot