Légende du FC Metz, Marcel Husson est décédé

Un hommage est prévu ce samedi lors de Metz-Marseille.

C’est une légende grenat qui s’est éteinte ce vendredi à l’âge de 88 ans. Marcel Husson, ancien défenseur du FC Metz de 1960 à 1967 (11 buts en 167 apparitions) était aussi le mythique entraîneur du club mosellan entre 1984 et 1989. Mythique, oui, car 41 ans jour pour jour avant son décès, Husson était sur le banc de Metz lors de l’exploit à Barcelone (4-1) du 3 octobre 1984 où Tony Kurbos avait mis le Camp Nou à ses pieds. Mythique, encore, quand quatre ans plus tard, sa formation éteint Sochaux en finale de la Coupe de France (1-1, 5-4 t.a.b) et offre à Metz sa deuxième victoire dans la compétition.

🖤 Le FC Metz a la profonde tristesse d’apprendre le décès de Marcel Husson, ancien joueur et entraîneur grenat. Figure marquante du club, il aura marqué de son empreinte l’histoire messine 🕊️ Le club adresse ses pensées émues à sa famille et à ses proches. — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 3, 2025

« Homme de caractère, respecté pour ses qualités humaines autant que sportives, Marcel Husson restera dans la mémoire de tous ceux qui ont croisé sa route comme un serviteur exemplaire du football grenat et français » a écrit le FC Metz sur son site officiel.

Ce qui est sûr, c’est que les légendes ne meurent jamais.

