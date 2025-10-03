S’abonner au mag
La femme d’Oliver Glasner est jalouse des supporters de Crystal Palace

CDB
Ne jamais confondre sa femme et ses fans.

Vainqueur sur la pelouse de Lublin face au Dynamo Kiev ce jeudi en Ligue Conférence (0-2), Crystal Palace continue sa série folle de 19 matchs sans défaite, battant son légendaire record de 1969.

Les Eagles ont affirmé leur supériorité indiscutable face à Kiev, et prouvent qu’il y a quand même des bons clubs en Premier League. Les supporters sont évidemment à fond derrière leur entraîneur, Oliver Glasner, au point de rendre jalouse sa propre femme.

« J’ai reçu beaucoup d’amour à Francfort (où il a entraîné entre 2021 et 2023, NDLR), ma femme était vraiment jalouse parfois. Elle l’est à nouveau maintenant, mais nous sommes ensemble depuis 30 ans. Elle sait qu’elle peut me faire confiance », a-t-il expliqué avec humour.

Les Eagles se déplacent sur la pelouse d’Everton ce week-end, avec la volonté de continuer cette belle série, emmenés par leur buteur en série Jean-Philippe Mateta, convoqué pour la première fois par Didier Deschamps avec les Bleus.

Vivement la trêve internationale pour le couple Glasner.

Crystal Palace a-t-il changé de dimension ?

