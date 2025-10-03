S’abonner au mag
Indice UEFA : Belle semaine pour la France, qui conforte sa cinquième place

Indice UEFA : Belle semaine pour la France, qui conforte sa cinquième place

Si l’OGC Nice fait une nouvelle fois figure de vilain petit canard, les clubs français ont brillé sur la scène européenne cette semaine. Monaco a tenu tête à Manchester City, tandis que les cinq autres représentants tricolores se sont imposés. De quoi conforter la cinquième place de l’Hexagone à l’indice UEFA, avec désormais un total de 70,391 points et une avance qui continue de croître sur les Pays-Bas, sixièmes.

En revanche, l’écart grandit également devant, où l’Allemagne garde ses distances à la quatrième place en atteignant presque sept points d’avance (77,259 points). À noter que sur ce seul exercice 2025-2026, la première place est pour l’instant détenue par le Portugal (6,800 points), juste devant l’Espagne (6,722). De ce point de vue, la France n’est pour le moment que dixième avec 5,213 unités engrangées.

Allez, encore un petit effort !

