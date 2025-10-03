S’abonner au mag
Violentes manifestations contre les dépenses pour la CAN et le Mondial au Maroc

Trois morts, plus de 400 arrestations et des manifestations qui s’étendent. Au Maroc, le mouvement Gen Z 212 mobilise depuis le week-end dernier des milliers de jeunes contre les investissements massifs pour la CAN 2026 et le Mondial 2030, jugés prioritaires au détriment de l’école et des hôpitaux.

Né sur les réseaux sociaux, le collectif a vu son serveur Discord passer de 3 000 à plus de 150 000 membres en quelques jours. Il appelle à des rassemblements « pacifiques » pour dénoncer la dégradation des services publics et la corruption. Gen Z 212 tire son nom de la « génération Z », qui regroupe les jeunes Marocains âgés de 18 à 34 ans, et du code téléphonique international du pays, 212.

« Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux ? »

Ce mercredi soir, à Lqliaa, trois manifestants ont été tués lors d’affrontements autour d’un commissariat, selon The Times. L’épisode a marqué un tournant dans un mouvement jusque-là pacifique. Dans plusieurs villes, Salé, Tanger, Marrakech, Taroudant, des heurts ont éclaté, véhicules de police et commerces incendiés, jets de pierres, plus de 300 blessés parmi civils et forces de l’ordre. Le gouvernement parle de « dialogue » et qualifie les décès de « regrettables ».

La contestation vise la priorité donnée aux chantiers du Mondial 2030 et de la CAN 2026, alors que les services publics se détériorent. Les slogans « Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux ? » ou « Liberté, dignité, justice » résument la colère d’une jeunesse marquée par le chômage et le déclin de l’éducation et de la santé.

Une génération qui a grandi avec le foot en fond d’écran, mais qui commence aujourd’hui à demander des comptes à ceux qui tiennent le tableau de score.

Le beau début de Mondial U20 du Maroc, tombeur du Brésil

