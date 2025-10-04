Ruben Amorim : « Perdre des matchs me fait souffrir »

Il faut sauver le soldat Amorim.

Après une première saison où son Manchester United a terminé 15e de Premier League, Ruben Amorim peine à redonner ses lettres de noblesse aux Red Devils qui sont actuellement… 14e du championnat anglais.

Alors que le coach portugais et sa formation reçoivent le Sunderland de Régis Le Bris, étonnant sixième du classement ce samedi (16h30), Amorim est bien conscient de la situation précaire dans laquelle il se trouve. « Non, c’est une décision de la direction. Je ne peux pas (démissionner, ndlr), a balancé en conférence de presse l’ancienne tête-pensante du Sporting. Parfois, j’ai ce sentiment car perdre est difficile, il faut créer la dynamique. Ce sentiment me fait parfois beaucoup de mal, tout comme aux joueurs et surtout au staff. C’est un rêve d’être ici, je veux continuer et me battre pour cela. Mais le problème, c’est que ce qui me fait souffrir aujourd’hui, c’est de perdre des matches, pas de perdre mon emploi. On a peur de perdre son emploi quand il faut payer les factures, et je n’ai pas ce sentiment. »

C’est déjà ça de gagné.

Manchester United retombe dans ses travers à Brentford