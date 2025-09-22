Quand Manchester United enchaînait les succès grâce à la Playstation

Ah, la bonne époque où les joueurs n’étaient pas rivés sur leur smartphone pendant les déplacements !

Comme tous les footballeurs à la retraite avec beaucoup de temps libre, Wayne Rooney a un podcast, sobrement baptisé The Wayne Rooney Show et dans lequel il raconte sa vie et ses souvenirs. Comme celui-ci, où il raconte la clé du succès de son Manchester United, avec lequel il a, dans les années 2000, remporté la Premier League trois saisons d’affilée (2007, 2008, 2009) et la Ligue des champions (2008).

D’après lui, la recette miracle serait un jeu vidéo de tir par équipe, baptisé SOCOM, duquel il s’adonnait à des parties endiablées sur PSP (la défunte version portable de la Playstation) pendant les déplacements : « Il faut communiquer, être juste tactiquement, aller réanimer les joueurs lorsqu’ils sont tués, et cela a largement contribué à notre succès. Demandez à n’importe lequel des joueurs, c’était génial. »

Et apparemment, le seul qui ne pourra pas confirmer est le gardien Edwin van der Sar, le seul à ne pas avoir adhéré au concept : « Dans le car de l’équipe, tout le monde criait partout pour dire aux autres où il se trouvait. Mais lui, ça l’énervait ! », se marre Rooney.

Le fameux flegme batave, sans doute.

