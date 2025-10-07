S’abonner au mag
Les fans de Liverpool ont récolté 225 000 £ en la mémoire de Diogo Jota

À jamais dans les cœurs des Reds.

Tout juste trois mois après le tragique décès de l’ancien joueur de Liverpool, Diogo Jota, et de son frère André Silva, les supporters des Reds continuent de rendre hommage aux deux portugais. Ce mardi, un communiqué du club affirme que les fans de Liverpool sont parvenus à récolter plus de 225 000 livres sterling par la vente des t-shirts commémoratifs.

Cette somme est intégralement versée à la fondation du Liverpool FC, qui s’est engagée à créer un programme de développement portant le nom de Diogo Jota.

D’autres hommages à venir

Après le retrait définitif du numéro 20 porté par Diogo Jota ou encore les écussons spéciaux « Diogo J.20 » portés par les joueurs de Liverpool lors des matchs de pré-saison, le club envisagerait de diverses actions de commémoration dont une statue créée avec tous les souvenirs laissés par les fans aux abords d’Anfield, en la mémoire de Diogo.

En attendant, la zone de recueillement temporaire restera en place au stade afin que les visiteurs puissent continuer à rendre hommage aux victimes.

Arne Slot vole au secours de Mo Salah



