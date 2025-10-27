Lamine Yamal, des paroles sans les actes

Véhément avant le Clasico à l'encontre des Madrilènes, Lamine Yamal a pourtant traversé la rencontre comme un fantôme et n'a pu que constater l'échec des siens. Beaucoup plus porté sur les polémiques que sur le football ces dernières semaines, il reste encore un long chemin à parcourir pour que le numéro 10 barcelonais se réalise pleinement.

Les Clásicos entre Madrilènes et Barcelonais sont toujours des moments spéciaux de la saison de Liga. Après avoir été le théâtre de la confrontation entre les deux meilleurs joueurs de l’histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, au tournant des années 2010, les Real-Barça ont retrouvé de leur lustre d’antan depuis l’émergence de Lamine Yamal, aussi bien dans la verve que sur le terrain. En revanche concernant la pépite barcelonaise, si l’arrogance de ses prédécesseurs a été retrouvée, les performances sur le terrain beaucoup moins, jusqu’à n’avoir aucune influence sur la rencontre disputée au Santiago-Bernabéu ce dimanche après-midi. De quoi permettre à la presse madrilène de s’enflammer sur un futur neymaresque.

Trashtalk et pression

Le cas Yamal divise, mais ne laisse pas indifférent. Même si le joueur de 18 ans fait plus parler de lui pour ses polémiques et ses penaltys du Président en Kings League ces derniers temps, que pour ses performances sportives le football a besoin de personnages hauts en couleur, au risque de basculer dans l’aseptisation la plus totale. Pris à partie par plusieurs madrilènes au coup de sifflet final, notamment par Dani Carvajal qui lui a reproché de trop parler, d’autres se sont montrés beaucoup plus enthousiaste sur le trashtalking de Yamal. C’est notamment le cas d’Aurélien Tchouaméni interrogé à ce sujet à l’issue de la rencontre : « Moi j’apprécie cela. Ce ne sont que des mots et il n’y a pas de mauvaise intention. Cela nous motive un peu plus, mais si Lamine veut parler il peut le faire, il n’y a pas de problème. Quand j’étais petit, je me rappelle des échanges entre les joueurs du Barça et du Real avant les matches, et cela nous plaisait. Au final, le match se joue sur le terrain ». De son côté Jude Bellingham, l’un des grands artisans du succès madrilène, a préféré remettre une couche avec un post Instagram.

Mais selon Marcus Sorg, l’adjoint d’Hansi Flick qui a officié durant ce match à la suite de l’expulsion du tacticien allemand face à Gérone, Yamal a pu être « perturbé ». « Il est encore jeune, il doit apprendre à gérer ce genre de situations. Ce n’était pas un match facile pour lui, ils ont bien défendu, il se retrouvait souvent seul contre deux. Il n’était pas à 100%, il revient d’une blessure importante, il a besoin de plus de rythme, de rejouer des matches de haut niveau. Les adversaire font tout pour mieux défendre sur lui, mais nous allons l’aider et nous allons travailler avec lui pour qu’il retrouve son meilleur niveau », a assuré le coach barcelonais.

Grandir c’est apprendre

Si le Barcelonais à tendance à irriter ses adversaires, il est en train de faire du trashtalk sa marque de fabrique. Notamment avant les matchs où il se sert de ses storys Instagram pour provoquer son futur adversaire. C’était notamment le cas avant d’affronter le PSG en Ligue des champions ou encore avant la finale de la Ligue des Nations face au Portugal. Problème, aucune des rencontres citées n’a été remportée par l’équipe dans laquelle évoluait Yamal. Pire encore, le numéro 10 barcelonais n’est pas parvenu à peser sur ces rencontres, voyant son adversaire direct Nuno Mendes être élu homme du match sur les deux matchs. Lamine Yamal n’en reste pas moins un adolescent sur lequel les projecteurs sont braqués depuis déjà plusieurs saisons, deuxième du dernier ballon d’or et à qui l’on promet déjà la gloire éternelle.

Son Clasico a été manqué certes, mais la pépite de Mataró est encore loin d’être au maximum de ses capacités. Diminué depuis le mois de septembre par une pubalgie et victime d’une rechute au début du mois d’octobre, ce qui est considéré comme l’une des pires blessures pour un footballeur entrave nécessairement son jeu. De là à expliquer pleinement sa contre-performance face au Real ? Probablement. Gêné par Alvaro Carreras tout au long du match et affichant un niveau technique médiocre pour son talent, cette saison pourrait bien marquer un tournant dans la carrière du Barcelonais. Un succès fulgurant peut faire perdre la tête, mais tant qu’il s’agit de provocations sans gravité et d’erreurs de jeunesse vite oubliées, la suite de l’histoire devrait s’écrire positivement, à condition d’être meilleur lors des matchs de football à 11 qu’à la Kings League.

