- Liga
- J10
- Real Madrid-FC Barcelone
Yamal sous-entend que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage
Les pieds dans le plat.
À quelques heures du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se jouera ce dimanche à 16h15, Lamine Yamal a mis le feu aux poudres. Le joyau des Blaugranas a laissé entendre sur le plateau de la Kings League que le club madrilène était avantagé par l’arbitrage.
Ibai: "Ah, ¿el Madrid roba?" Lamine: "A ver..." pic.twitter.com/he3T66C5Fy— Kings League Spain (@KingsLeague) October 23, 2025
Une énième polémique
Dans une séquence publiée sur les réseaux sociaux de la compétition, l'ancien défenseur du Barça, Gerard Piqué, a demandé à l'international espagnol si Porcinos (l'équipe du streamer Ibai Llanos, NDLR), qui est l'équivalent du Real Madrid dans la Kings League, trichait : « Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… », a-t-il répondu, avant d'être interrompu par Ibai, qui lui a demandé : « Le Real Madrid vole ? ». Après une courte hésitation, Yamal a répondu : « Voyons… » avec un petit geste pour accompagner sa pensée. Ce petit sous-entendu a lancé une grosse polémique en Espagne. Sur le plateau de l'émission El Chiringuito, un journaliste, passablement énervé, a pointé du doigt l'attitude du Barcelonais en l'accusant de se prendre pour « le roi du football ».
