S’abonner au mag
  • Liga
  • J10
  • Real Madrid-FC Barcelone

Yamal sous-entend que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage

TM
Yamal sous-entend que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage

Les pieds dans le plat.

À quelques heures du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se jouera ce dimanche à 16h15, Lamine Yamal a mis le feu aux poudres. Le joyau des Blaugranas a laissé entendre sur le plateau de la Kings League que le club madrilène était avantagé par l’arbitrage.

Une énième polémique

Dans une séquence publiée sur les réseaux sociaux de la compétition, l’ancien défenseur du Barça, Gerard Piqué, a demandé à l’international espagnol si Porcinos (l’équipe du streamer Ibai Llanos, NDLR), qui est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League, trichait : « Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… », a-t-il répondu, avant d’être interrompu par Ibai, qui lui a demandé : « Le Real Madrid vole ? ». Après une courte hésitation, Yamal a répondu : « Voyons… » avec un petit geste pour accompagner sa pensée. Ce petit sous-entendu a lancé une grosse polémique en Espagne. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, un journaliste, passablement énervé, a pointé du doigt l’attitude du Barcelonais en l’accusant de se prendre pour « le roi du football ». 

Le match est bien lancé.

Marcus Rashford veut rester à Barcelone

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Lyon - Bâle (2-0)
Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!