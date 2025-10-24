Yamal sous-entend que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage

Les pieds dans le plat.

À quelques heures du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se jouera ce dimanche à 16h15, Lamine Yamal a mis le feu aux poudres. Le joyau des Blaugranas a laissé entendre sur le plateau de la Kings League que le club madrilène était avantagé par l’arbitrage.

Une énième polémique

Dans une séquence publiée sur les réseaux sociaux de la compétition, l’ancien défenseur du Barça, Gerard Piqué, a demandé à l’international espagnol si Porcinos (l’équipe du streamer Ibai Llanos, NDLR), qui est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League, trichait : « Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… », a-t-il répondu, avant d’être interrompu par Ibai, qui lui a demandé : « Le Real Madrid vole ? ». Après une courte hésitation, Yamal a répondu : « Voyons… » avec un petit geste pour accompagner sa pensée. Ce petit sous-entendu a lancé une grosse polémique en Espagne. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, un journaliste, passablement énervé, a pointé du doigt l’attitude du Barcelonais en l’accusant de se prendre pour « le roi du football ».

Le match est bien lancé.

