S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Endrick fixe ses conditions pour trouver son prochain club

CDB
Endrick fixe ses conditions pour trouver son prochain club

Objectif Coupe du monde.

Sur le départ du Real Madrid cet hiver, Endrick a fixé ses conditions sur le profil du club où il pourrait atterrir. Selon ESPN Brésil, son entourage a établi un cahier des charges très précis pour trouver le point de chute idéal du jeune attaquant brésilien.

Pour s’attacher les services du numéro 9 du Real, il faut d’abord être un club du top 5 européen, ou parmi les 3 meilleurs clubs portugais (Porto, Sporting, Benfica). Ensuite, être qualifié pour une Coupe d’Europe en deuxième partie de saison, de préférence la Ligue des champions. Évidemment être un prétendant au titre national. Et enfin, promouvoir un jeu porté sur l’attaque. (Porter le blanc et avoir pour devise « Droit au but » peut aider.)

Xabi Alonso n’en veut plus

Blessé depuis le début de saison, l’ancien joueur de Palmeiras est de retour dans le groupe du Real depuis quelques matchs. Il n’a pourtant pas disputé la moindre minute cette saison sous le maillot merengue. À l’échauffement face à Getafe le week-end dernier, il a une nouvelle fois vu Gonzalo Garcia avoir les faveurs de Xabi Alonso et entrer en fin de match.

Pour un joueur qui a disputé 37 rencontres la saison dernière et 850 minutes de jeu sous Carlo Ancelotti, il y a de quoi être surpris. Malgré les récentes déclarations du nouveau coach madrilène, ESPN assure qu’Endrick a un bon de sortie pour l’hiver.

L’OM coche toutes les cases, non ?

De Ronaldo à Giroud : comment maîtriser l'art du saut dans le foot ?

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!