Endrick fixe ses conditions pour trouver son prochain club

Objectif Coupe du monde.

Sur le départ du Real Madrid cet hiver, Endrick a fixé ses conditions sur le profil du club où il pourrait atterrir. Selon ESPN Brésil, son entourage a établi un cahier des charges très précis pour trouver le point de chute idéal du jeune attaquant brésilien.

Pour s’attacher les services du numéro 9 du Real, il faut d’abord être un club du top 5 européen, ou parmi les 3 meilleurs clubs portugais (Porto, Sporting, Benfica). Ensuite, être qualifié pour une Coupe d’Europe en deuxième partie de saison, de préférence la Ligue des champions. Évidemment être un prétendant au titre national. Et enfin, promouvoir un jeu porté sur l’attaque. (Porter le blanc et avoir pour devise « Droit au but » peut aider.)

🚨 Endrick has gone 6 games without playing since his return from injury and more than 150 days without playing an official game. pic.twitter.com/xZDpgh00vM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2025

Xabi Alonso n’en veut plus

Blessé depuis le début de saison, l’ancien joueur de Palmeiras est de retour dans le groupe du Real depuis quelques matchs. Il n’a pourtant pas disputé la moindre minute cette saison sous le maillot merengue. À l’échauffement face à Getafe le week-end dernier, il a une nouvelle fois vu Gonzalo Garcia avoir les faveurs de Xabi Alonso et entrer en fin de match.

Pour un joueur qui a disputé 37 rencontres la saison dernière et 850 minutes de jeu sous Carlo Ancelotti, il y a de quoi être surpris. Malgré les récentes déclarations du nouveau coach madrilène, ESPN assure qu’Endrick a un bon de sortie pour l’hiver.

L’OM coche toutes les cases, non ?

