Niveau tacle à la gorge, on est sur du haut de gamme.

Alors que Nottingham Forest s’est imposé ce jeudi soir face au FC Porto (2-0), le capitaine et premier buteur Morgan Gibbs-White a profité de l’après-match pour régler ses comptes avec son ancien entraîneur, Ange Postecoglou, débarqué au bout de 39 jours. « J’ai l’impression de pouvoir enfin respirer, a déclaré le milieu offensif au micro de TNT Sports. Ces derniers mois ont été difficiles ici, avec tous les changements et les mauvaises performances. »

Sean Dyche apporte une nouvelle dynamique

« Ce n’était qu’un match, mais vous pouvez ressentir l’ambiance dans le groupe, a appuyé l’international anglais. Elle semble beaucoup plus sereine et positive. Tout l’honneur revient au manager. » Arrivé ce mardi au club, Sean Dyche a déjà mis tout le monde d’accord au club. Quand on débarque après un coach qui a fait 0 victoires en 8 matchs, ça aide un peu. « Ça doit rester comme ça pour que nous puissions continuer et aller de l’avant », a conclu Gibbs-White.

Après un été mouvementé et un départ avorté à Tottenham, le joueur de 25 ans a vécu son penalty transformé comme une libération ce jeudi, aidant les siens à remporter leur premier match européen depuis le 21 novembre 1995 et une victoire 1-0 face à l’OL de Guy Stéphan en Coupe UEFA.

Ça commençait à faire long.

Nottingham Forest nomme son troisième coach de la saison