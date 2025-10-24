Le Barça s’assoit sur un gros chèque après l’annulation du match contre Villarreal à Miami

Il va falloir trouver un autre levier.

Laporta peut dire adieu à un chèque de près de 6 millions d’euros. Ce mercredi, la Liga a annoncé l’annulation de la délocalisation du match Villarreal-FC Barcelone à Miami. La décision a réjoui les supporters et le foot, mais moins les dirigeants des deux clubs.

Ces derniers ont poussé très fort ces dernières semaines en faveur de cette rencontre, uniquement pour des raisons sportives bien sûr. « Villarreal ne recevra rien pour avoir joué un match à Miami », avait d’ailleurs déclaré Roig Negueroles, PDG du club du Castellon. Bon.

🚨 NOTA INFORMATIVA. LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025

Un son de cloche différent du côté catalan, selon le témoignage de Joan Laporta à AS avant l’annulation de la rencontre : « Je vous assure que les revenus seront bien plus élevés que si nous avions joué à Vila-real. » Le chèque aurait fait du bien aux finances catalanes.

Le Barça doit encore beaucoup d’argent

En raison des travaux du Camp Nou, les Blaugrana jouent leurs matchs à Montjuïc, ou au stade Johann-Cruyff, doté de 6 000 places. Un énorme manque à gagner pour le club au niveau de la billetterie, alors que certains chèques doivent encore être signés. D’après Marca, c’est environ 160 millions d’euros qui doivent encore être versés à différents clubs européens sur des transferts : 13 millions à Manchester City pour Ferran Torres, 10 millions au Bayern pour Lewandowski, 19 millions à Leipzig pour Dani Olmo ou encore 42 millions pour le transfert de Raphinha depuis Leeds.

The moment you've all been waiting for 🤩 Raphinha's first touches as a Culer 🤙 pic.twitter.com/2Ct8V36THm — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022

Des chèques très importants pour un club qui a perdu 17 millions la saison passée, comme annoncé ce dimanche en marge d’un évènement avec les socios.

L’argent ne fait pas le bonheur de toute façon.

