La mairie de Barcelone décale encore le retour du Barça au Camp Nou

Le stade n’est pas fini, mais la clim est bien installée.

Malgré des travaux du Camp Nou qui avancent, le FC Barcelone va continuer de jouer à Montjuïc pour encore quelque temps. Alors qu’Elena Fort, vice-présidente du club, avait déclaré ce mardi que le Camp Nou était « le stade le plus sûr du monde », et qu’il était selon elle apte à recevoir du public dès ce week-end, la mairie de Barcelone a eu un tout autre discours.

Un stade pas encore aux normes

Selon le média Sport, le gouvernement local a refusé d’accorder la licence dont a besoin le club pour accueillir du public et donc des rencontres. « Nous partageons le souhait du club de revenir dès que possible, mais le conseil municipal doit garantir la sécurité de toutes les personnes qui souhaitent se rendre au stade », a expliqué Laia Bonet, adjointe au maire de Barcelone.

🏟️🔵🔴CAMP NOU: EL RETORN SEGUIRÀ ESPERANT 🗣️La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha deixat clar que no concediran la llicència de primera ocupació fins que "no es compleixin totes les garanties de seguretat per als aficionats" 📲https://t.co/kkYShSVh1R pic.twitter.com/Hh1D3b3Nyn — Esport3 (@esport3) September 23, 2025

Ce retard crée un précédent important pour les Blaugrana, qui ne peuvent toujours pas profiter de la manne financière qu’offre ce stade (on parle de près de 80 millions d’euros par saison), notamment en Ligue des champions. Le directeur général de la Liga, Javier Gómez, a évoqué une situation floue, qui pourrait s’étendre de « trois à douze mois »…

Barça-PSG à Montjuïc le 1er octobre, de bons souvenirs pour les Parisiens.

