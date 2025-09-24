S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

La mairie de Barcelone décale encore le retour du Barça au Camp Nou

CDB
La mairie de Barcelone décale encore le retour du Barça au Camp Nou

Le stade n’est pas fini, mais la clim est bien installée.

Malgré des travaux du Camp Nou qui avancent, le FC Barcelone va continuer de jouer à Montjuïc pour encore quelque temps. Alors qu’Elena Fort, vice-présidente du club, avait déclaré ce mardi que le Camp Nou était « le stade le plus sûr du monde », et qu’il était selon elle apte à recevoir du public dès ce week-end, la mairie de Barcelone a eu un tout autre discours.

Un stade pas encore aux normes

Selon le média Sport, le gouvernement local a refusé d’accorder la licence dont a besoin le club pour accueillir du public et donc des rencontres. « Nous partageons le souhait du club de revenir dès que possible, mais le conseil municipal doit garantir la sécurité de toutes les personnes qui souhaitent se rendre au stade », a expliqué Laia Bonet, adjointe au maire de Barcelone.

Ce retard crée un précédent important pour les Blaugrana, qui ne peuvent toujours pas profiter de la manne financière qu’offre ce stade (on parle de près de 80 millions d’euros par saison), notamment en Ligue des champions. Le directeur général de la Liga, Javier Gómez, a évoqué une situation floue, qui pourrait s’étendre de « trois à douze mois »

Barça-PSG à Montjuïc le 1er octobre, de bons souvenirs pour les Parisiens.

On connaît la date du premier Clásico de la saison

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
81
87

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!