S’abonner au mag
  • C1
  • J2
  • Barcelone-PSG

C’est officiel, Barça-PSG ne se jouera pas au Camp Nou

MBC
C’est officiel, Barça-PSG ne se jouera pas au Camp Nou

Un stade olympique pour des champions d’Europe.

Au lendemain de sa victoire dans le temple de St James’ Park, le FC Barcelone a enfin trouvé son stade pour la prochaine journée de Ligue des champions face au PSG le 1er octobre. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, les Blaugrana annoncent que ce duel des titans se disputera au stade olympique Lluís-Companys de Montjuïc. Il y a un an et demi, les Parisiens d’un Kylian Mbappé double buteur avaient éliminé le Barça dans cette enceinte hôte des JO 1992.

À quand le Camp Nou ?

Alors que les Catalans devaient accueillir les tenants du titre dans leur Camp Nou flambant neuf, les travaux ont pris du retard, et la mairie n’a toujours pas donné son approbation pour le retour de son équipe sur sa pelouse historique. « Le club continue de travailler intensément pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains mois », indique le Barça. Un stade qui rappelle évidemment de moins bons souvenirs aux Parisiens.

C’est pas Gijón, c’est pas Valladolid.

Le Barça ne pourra pas recevoir le PSG au Camp Nou

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 10j
119
21

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!