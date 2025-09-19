C’est officiel, Barça-PSG ne se jouera pas au Camp Nou

Un stade olympique pour des champions d’Europe.

Au lendemain de sa victoire dans le temple de St James’ Park, le FC Barcelone a enfin trouvé son stade pour la prochaine journée de Ligue des champions face au PSG le 1er octobre. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, les Blaugrana annoncent que ce duel des titans se disputera au stade olympique Lluís-Companys de Montjuïc. Il y a un an et demi, les Parisiens d’un Kylian Mbappé double buteur avaient éliminé le Barça dans cette enceinte hôte des JO 1992.

À quand le Camp Nou ?

Alors que les Catalans devaient accueillir les tenants du titre dans leur Camp Nou flambant neuf, les travaux ont pris du retard, et la mairie n’a toujours pas donné son approbation pour le retour de son équipe sur sa pelouse historique. « Le club continue de travailler intensément pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains mois », indique le Barça. Un stade qui rappelle évidemment de moins bons souvenirs aux Parisiens.

C’est pas Gijón, c’est pas Valladolid.

Le Barça ne pourra pas recevoir le PSG au Camp Nou