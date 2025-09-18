Rashford et Barcelone domptent Newcastle

Newcastle 1-2 Barcelone

Buts : Gordon (90e) pour les Magpies // Rashford (58e, 67e) pour les Blaugrana

Le Golden Boy est de retour !

Étiquetée comme l’une des belles affiches de cette première journée de la Ligue des champions, la rencontre entre Newcastle et Barcelone a tourné en faveur des Catalans (1-2), portés par un doublé de Marcus Rashford, qui a presque fait oublier que Lamine Yamal, blessé, n’était pas sur la pelouse. Le premier acte, marqué par plusieurs duels physiques, était plus fermé qu’autre chose, notamment grâce au gros pressing de la Toon Army. Heureusement, un homme est venu faire sauter le verrou pour illuminer cette soirée.

Rashford dans son Royaume

Dès le retour des vestiaires, Rashford se montre dangereux au point de sonner totalement Fabian Schär, qui a pris le ballon en pleine poire (50e). Ce n’est que partie remise pour l’Anglais. À la suite d’un centre millimétré de Jules Koundé, l’attaquant délivre les siens en croisant parfaitement sa tête (1-0, 58e). Son premier but sous les couleurs catalanes. Si Eddie Howe tente de renverser la situation avec quatre changements après l’heure de jeu, ce dernier ne devait pas se douter que l’attaquant anglais allait récidiver.

Après une perte de balle plein axe, l’ancien joueur de Manchester United percute, dribble, avant d’envoyer un missile, qui vient toucher la barre transversale avant de rentrer (0-2, 67e). Sauvage. Remplacé à la 80e, l’Anglais a été létal durant cette rencontre, a pu rappeler qu’il fallait tout sauf l’oublier. Le Barça est passé près d’alourdir le score par Eric Garcia puis Raphinha, mais c’est finalement les Magpies qui vont parvenir à réduire l’écart en toute fin de rencontre par Anthony Gordon, idéalement servi par un centre de Jacob Murphy (1-2, 90e). Malheureusement pour eux, le réveil est trop tardif et l’ultime frappe de la rencontre, signée Sandro Tonali, termine dans les gants de Joan Garcia (90e+7).

Le genre de comeback que l’on adore.

