- Newcastle-FC Barcelone
Le Barça sans Lamine Yamal pour se lancer en Ligue des champions
Moins de spectacle au Saint James’ Park.
Le FC Barcelone a dévoilé ce mercredi matin sa liste de joueurs convoqués pour le déplacement à Newcastle, pour sa première rencontre de Ligue des champions. Pas de miracle pour les Blaugrana, Lamine Yamal, déjà absent ce week-end après la réception de Valence (6-0), ne figure pas dans le groupe du Barça. Gêné au pubis depuis la fin du mois d’août, l’ailier espagnol garnit l’infirmerie catalane aux côtés de Marc-André ter Stegen, Gavi et Alejandro Baldé.
De Jong est de la partie
Une mauvaise nouvelle en cache aussi une bonne pour le Barça : Frenkie de Jong signe son grand retour dans le groupe catalan. Après quelques jours passés à soigner une légère blessure à la jambe droite en pleine trêve internationale, le milieu néerlandais a obtenu le feu vert des médecins du Barça. Reste à savoir si Hansi Flick fera débuter ou non le joueur de 28 ans aux côtés de Pedri.
