Le Barça sans Lamine Yamal pour se lancer en Ligue des champions

KM
Le Barça sans Lamine Yamal pour se lancer en Ligue des champions

Moins de spectacle au Saint James’ Park.

Le FC Barcelone a dévoilé ce mercredi matin sa liste de joueurs convoqués pour le déplacement à Newcastle, pour sa première rencontre de Ligue des champions. Pas de miracle pour les Blaugrana, Lamine Yamal, déjà absent ce week-end après la réception de Valence (6-0), ne figure pas dans le groupe du Barça. Gêné au pubis depuis la fin du mois d’août, l’ailier espagnol garnit l’infirmerie catalane aux côtés de Marc-André ter Stegen, Gavi et Alejandro Baldé.

De Jong est de la partie

Une mauvaise nouvelle en cache aussi une bonne pour le Barça : Frenkie de Jong signe son grand retour dans le groupe catalan. Après quelques jours passés à soigner une légère blessure à la jambe droite en pleine trêve internationale, le milieu néerlandais a obtenu le feu vert des médecins du Barça. Reste à savoir si Hansi Flick fera débuter ou non le joueur de 28 ans aux côtés de Pedri.

Reviens vite, Lamine.

Une polémique de billetterie à Newcastle avant le match contre le Barça

KM

