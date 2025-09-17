Le Barça sans Lamine Yamal pour se lancer en Ligue des champions

Moins de spectacle au Saint James’ Park.

Le FC Barcelone a dévoilé ce mercredi matin sa liste de joueurs convoqués pour le déplacement à Newcastle, pour sa première rencontre de Ligue des champions. Pas de miracle pour les Blaugrana, Lamine Yamal, déjà absent ce week-end après la réception de Valence (6-0), ne figure pas dans le groupe du Barça. Gêné au pubis depuis la fin du mois d’août, l’ailier espagnol garnit l’infirmerie catalane aux côtés de Marc-André ter Stegen, Gavi et Alejandro Baldé.

✈️ The squad list for Newcastle! pic.twitter.com/md9rJVqXx7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2025

De Jong est de la partie

Une mauvaise nouvelle en cache aussi une bonne pour le Barça : Frenkie de Jong signe son grand retour dans le groupe catalan. Après quelques jours passés à soigner une légère blessure à la jambe droite en pleine trêve internationale, le milieu néerlandais a obtenu le feu vert des médecins du Barça. Reste à savoir si Hansi Flick fera débuter ou non le joueur de 28 ans aux côtés de Pedri.

Reviens vite, Lamine.

Une polémique de billetterie à Newcastle avant le match contre le Barça