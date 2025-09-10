S’abonner au mag
Une polémique de billetterie à Newcastle avant le match contre le Barça

Une polémique de billetterie à Newcastle avant le match contre le Barça

Les Magpies se font plumer.

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, Newcastle va commencer fort avec la réception du FC Barcelone à St James’ Park, jeudi prochain. Mais une histoire de billets vient gâcher le début de la fête. Le média britannique The Sun révèle que 45 places ont été offertes à une école privée écossaise, laissant sur le carreau plusieurs fans anglais frustrés.

En réaction, le Newcastle United Supporters Trust a publié un communiqué après avoir reçu de nombreux messages furieux de supporters. « Avec plus de 100 000 personnes inscrites à la vente réservée aux membres et d’innombrables billets proposés à des prix largement gonflés sur des sites tiers, nous comprenons parfaitement la frustration actuelle de nos membres et de l’ensemble des supporters. Nous avons transmis cette information au club et continuons à faire pression pour obtenir une réponse. »

Située à près de 300 kilomètres en Écosse, l’école privée propose à ses étudiants un package plutôt confortable : pour 340 euros, un voyage en autocar avec une nuit d’hôtel, avec on espère le petit-déjeuner compris. Des prestations somme toute logiques au vu du tarif annuel de l’établissement : 24 000 euros par an.

Ne surtout pas rater la première défaite de la saison du Barça.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

