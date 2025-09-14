Barcelone pulvérise Valence avec trois doublés

Barcelone 6-0 Valence

Buts : Lopez (29e et 56e), Raphinha (53e et 66e) et Lewandowski (76e et 86e)

Même sans Lamine Yamal, Barcelone sait faire mal.

En l’absence du jeune prodige, qui s’est blessé avec la Roja, les Catalans sont parvenus à battre Valence à domicile avec l’aide des habituels remplaçants à l’occasion de la quatrième journée de Liga pour revenir à deux points de la tête occupée par le Real Madrid. Nettement supérieurs à leurs adversaires, dont la tactique globale s’est limitée à s’arc-bouter en défense, les locaux ont ouvert le score à la demi-heure de jeu : servi par Ferran Torres, Fermin Lopez a facilement trompé Julen Agirrezabala. Le même Torres aurait pu trouver la faille plus rapidement, au même titre que Roony Bardghji, mais le portier des visiteurs s’est interposé.

Doublé pour Raphinha, Lopez et Lewandowski

Et en seconde période, l’avant-centre plutôt malchanceux a même tapé le montant après avoir de nouveau trouvé le gardien sur son chemin. Finalement, c’est Raphinha qui s’est chargé du break : peu après la pause, le Brésilien a profité d’un centre de Marcus Rashford pour éteindre le peu de suspense restant. Une poignée de secondes plus tard, Lopez a été touché par Marc Casado et s’est offert un doublé d’une énorme praline. Même chose pour Raphinha, qui a enfoncé le clou grâce à une passe décisive de l’intenable Lopez et une erreur signée José Luis Gayà. Enfin, Robert Lewandowski a lui aussi participé à la fête sur la fin.

D’un doublé, évidemment…

