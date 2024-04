Un triplé de Robert Lewandowski permet au Barça de renverser Valence

FC Barcelone 4-2 Valence CF

Buts : Fermín (22e) et Lewandowski (49e, 82e, 90e+3) pour les Blaugrana // Duro (27e) et Pepelu (38e) pour los Ches (38e)

Expulsion : Mamardashvili (45e+4)

Trois buts de la tête en un match pour le Barça, ce n’est pas souvent que ça a dû arriver.

Face à Valence, le Barça s’est mis en difficulté tout seul avant de réagir comme il fallait en seconde période pour renverser la situation en supériorité numérique (4-2). Tout avait pourtant tranquillement commencé pour les hommes de Xavi : sur un centre aux oignons de Raphinha, Fermín fait parler sa détente du haut de son mètre 74 pour ouvrir le score d’un coup de casque (1-0, 22e). Si les Catalans sont aux commandes, deux agents doubles vont saboter cette avance. Ter Stegen s’essaie d’abord au dribble hors de sa surface et offre à Duro le but vide pour égaliser (1-1, 27e). Pris pour une énième fois du match dans son dos, c’est en panique qu’Araújo fauche ensuite González dans sa surface : le penalty est accordé à Valence et transformé par Pepelu (1-2, 38e).

Barcelone fait n’importe quoi, mais n’a pas dit son dernier mot pour autant. Les Blaugrana se retrouvent d’abord en supériorité numérique après l’expulsion de Mamardashvili (45e+4), coupable d’une faute de main en dehors de sa surface. Au retour des vestiaires, Lewandowski fait parler son légendaire jeu de tête pour égaliser sur corner (2-2, 49e). Les Catalans assiègent le camp valencien, et finissent par faire sauter le verrou en fin de rencontre avec un nouveau coup de tête de leur géant polonais (3-2, 82e). Le numéro neuf s’offre même le triplé dans le temps additionnel d’un coup franc délicieux (4-2, 90e+3). Cette victoire est plus qu’importante pour les Barcelonais, qui prennent en effet la deuxième place du classement aux dépens de Gérone.

Que ceux qui ont osé penser que Robert Lewandowski était finito se dénoncent.

FC Barcelone (4-3-3) : ter Stegen – Koundé, Araújo, Cubarsí (Martínez, 46e), Cancelo (Torres, 80e) – Gündoğan, Christensen (Roberto, 46e), Fermín (Pedri, 73e) – Yamal, Lewandowski, Raphinha (Félix, 66e). Entraîneur : Xavi.

Valence CF (4-4-2) : Mamardashvili – Correia, Mosquera, Gasiorowski, Vázquez – González (Özkaçar, 79e), Guerra (Guillamón, 71e), Pepelu, López (Canós, 79e) – Almeida (Doménech, 45e+6), Duro (Marí, 70e). Entraîneur : Rubén Baraja.

