La Pologne tombée par terre, c’est la faute à Robert

Robert Lewandowski est-il en train de vivre un épisode similaire à celui connu par Zinédine Zidane en 2002 ? Star incontestée de la Pologne, l’avant-centre a absolument tenu à être de la partie dans cet Euro malgré une condition physique ne lui permettant pas d’apporter grand-chose aux Biało-czerwoni. Absent face aux Pays-Bas, le Blaugrana s’est traîné comme une âme en peine pendant la demi-heure passée sur le pré contre l’Autriche. Pire : lancé dans le bain alors que le score était encore de 1-1, il a assisté, impuissant, à l’élimination des siens, sans oublier de ramasser un petit carton jaune au passage.

L’ambition personnelle plutôt que l’intérêt collectif ?

Le grand Robert s’est-il montré trop prétentieux, sachant vraisemblablement très bien qu’il n’était pas en mesure de briller ? « Il était en pleine forme », a bien tenté d’assurer le sélectionneur Michał Probierz au coup de sifflet final, sans convaincre grand monde. « Il n’aurait pas dû entrer dans le match parce qu’il est toujours blessé. Ça se voyait de suite, il n’a pas fait un seul sprint. Même lui doit se sentir déçu, regrettait après coup Tomasz Smokowski, journaliste pour la chaîne polonaise Kanal Sportowy. Je pense que c’est son ambition à lui de vouloir jouer. Il est improbable qu’il puisse être à 100% pendant l’Euro. Il sera prêt pendant les vacances, mais pas tout de suite. »

On a l’impression que cette équipe proche d’éliminer le Portugal à l’Euro 2016 n’existe plus. Tomasz Smokowski

L’intéressé aurait-il ainsi pu se résoudre à imiter David Alaba sur le banc d’en face ? Gravement blessé au genou en cours de saison, le défenseur madrilène n’a pas forcé malgré une timide reprise de l’entraînement en fin de saison, préférant se contenter d’un spot dans le staff de Ralf Rangnick. « Robert est notre meilleur joueur depuis de nombreuses années et, à mon avis, c’est le meilleur joueur polonais de tous les temps. Indépendamment de la qualité du jeu des autres, car (Adam) Buksa a fait un très bon match et a marqué contre les Pays-Bas, le fait est que Robert Lewandowski va changer notre approche générale et celle de nos adversaires », voulait croire ces derniers jours un Wojciech Szczęsny qui a dû déchanter après s’être accroché à un mince espoir. Ce n’est pas cette année que le bilan mitigé du bomber dans les grandes compétitions internationales (sept buts depuis l’Euro 2012 et le quart de finale de 2016 comme accomplissement principal) trouvera un nouvel éclat.

C’est quoi la suite ?

L’élimination consommée, Szczęsny a d’ailleurs décidé de laisser sa place face aux Bleus pour permettre à d’autres (Marcin Bulka ?) d’emmagasiner du vécu dans une grande compétition internationale. Lewandowski prendra-t-il la même décision avant une rencontre sans enjeu pour les Polonais ? « Il a très bien compris qu’il n’a rien apporté à l’équipe contre l’Autriche, avec son entrée l’équipe a arrêté de jouer. Il n’a pas accéléré une seule fois, il attendait les ballons, ce qui n’est pas son style », poursuit Tomasz Smokowski, qui espère que la star aura un éclair de lucidité avant de défier la bande de Didier Deschamps.

« On peut dire que dans un tournoi comme celui-ci, il y a toujours quelque chose de positif, par exemple l’expérience, car nous avons beaucoup de jeunes joueurs », se désolait le principal intéressé après la désillusion de vendredi soir. Cette même expérience que plusieurs jeunes pousses pourraient engranger face aux Bleus pour déjà commencer à penser à la suite. « Depuis trois ans, on a changé cinq fois d’entraîneur. Un cycle se termine, après l’Euro Szczęsny prendra sa retraite internationale. Lewandowski est vieillissant et ça se voit. S’il accepte, il pourrait être un joueur de banc pendant les éliminatoires de la Coupe du monde, développe encore Smokowski. On a l’impression que cette équipe proche d’éliminer le Portugal à l’Euro 2016 n’existe plus. J’ai peur que ce match contre la France soit une lourde défaite, vous êtes les seuls à jouer pour quelque chose. Je commence à compter à partir de 3-0. » La faute à qui ?

France-Pologne, pour finir le travail