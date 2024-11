Pronostic Portugal Pologne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Le Portugal en patron face à la Pologne

Le Portugal sort d’un championnat d’Europe 2024 décevant avec une défaite face à la France dès les quarts de finale. Depuis le Mondial 2022, la sélection lusitanienne est entraînée par l’espagnol Roberto Martínez. Malgré l’échec de l’Euro, l’ancien sélectionneur de la Belgique a été maintenu à son poste. Bien rentré dans cette campagne de Ligue des nations, le Portugal s’est imposé lors des 3 premières journées face à la Croatie (2-1), l’Écosse (2-1) et en Pologne (1-3). En revanche, lors de la dernière journée, les Portugais ont vu leur progression être stoppée en Écosse (0-0). Avec 10 points, le Portugal est bien placé pour finir en tête et ferait un grand pas en cas de succès face à la Pologne. Pour cela, Martinez a convoqué ses meilleurs éléments avec Cancelo, Mendes, Silva, Fernandes, Vitinha, Neves, Leão et bien évidemment Cristiano Ronaldo. L’attaquant lusitanien partage la tête des buteurs de cette compétition avec les Frattesi, Kolo Muani et Undav.

En face, la Pologne sort d’un Euro où elle a fini en dernière position de son groupe dominée par la France, les Pays-Bas et l’Autriche. Pour son entrée en lice dans cette Ligue des nations, la sélection polonaise nous a offert un match spectaculaire en Écosse où après avoir mené de 2 buts et avoir été rejoint, elle a fait la différence sur le gong. La suite fut en revanche plus compliquée avec des revers contre la Croatie et le Portugal, pour un nul lors de la dernière journée face à la sélection au damier (3-3). Avec 4 points au compteur, la Pologne va surtout tenter de conserver sa place en Ligue A. Le sélectionneur Probierz ne pourra pas compter sur son capitaine Lewandowski, blessé, mais s’appuiera sur Piatek, Zieliński, Frankowski ou Zalewski. À domicile, le Portugal devrait s’imposer avec la manière face à la Pologne.

