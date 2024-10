Pronostic Pologne Portugal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La passe de 3 en Pologne pour le Portugal ?

Désormais grande habituée dans toutes les phases finales de compétitions internationales, la Pologne n’arrive cependant pas à passer un vrai cap dans ses résultats. Ce fut une nouvelle fois le cas lors de l’Euro 2024 en Allemagne. En effet, les Polonais ont seulement pris un point dans la phase de groupes et ont quitté le championnat d’Europe par la petite porte. Pour leurs débuts dans cette nouvelle édition de Ligue des nations, les Polonais ont affiché un excellent état d’esprit pour aller s’imposer en Écosse (2-3), en inscrivant le but vainqueur à la 97e minute. Ensuite, la Pologne n’a pas su enchaîner en étant battu en Croatie (1-0). Pour affronter le Portugal, Michał Probierz compte sur son capitaine Robert Lewandowski qui semble revivre depuis l’arrivée d’Hansi Flick au Bayern. Le Polonais reste notamment sur un triplé avec son club le week-end dernier et avait marqué avec sa nation face à l’Écosse. Pour épauler le buteur polonais, on retrouve également Kiwior, Zalewski, Frankowski ou Zieliński.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Portugal possède certainement l’un des meilleurs effectifs mondiaux, mais n’arrive pas à le concrétiser lors des grandes compétitions internationales, hormis lors de sa victoire à l’Euro 2016. Tombée en quarts du Mondial 2022 face au Maroc, la sélection portugaise a également chuté à ce stade de la compétition en Allemagne au mois de juin face à la France. Malgré cet échec, les dirigeants ont conservé leur confiance en Roberto Martínez, qui a vu ses protégés s’imposer lors des 2 premiers matchs de Ligue des nations sur le même score de 2-1 face à la Croatie et contre l’Écosse avec à chaque fois un but de Cristiano Ronaldo. En pleine forme, la sélection lusitanienne et CR3 devraient signer leur 3e succès en 3 matchs face à la Pologne.

► Le pari « Victoire Portugal » est coté à 1,59 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 159€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Ronaldo ou Lewandowski buteur » est coté à 1,54 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 154€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Pologne – Portugal

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Pologne – Portugal sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Pologne – Portugal avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Pologne Portugal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Cristiano Ronaldo offre la victoire au Portugal, Luka Modrić porte la Croatie