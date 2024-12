Des tensions entre Luis Enrique et Luis Campos ?

L’orage s’assombrit au-dessus du Paris Saint-Germain.

Le PSG est-il en crise ? Chacun se fera son idée sur la question, alors que le club de la capitale reste sur trois matchs de rang sans victoire, et que des échos font état d’une cassure de plus en plus profonde entre Luis Enrique et son vestiaire. Selon les informations de L’Équipe, l’Espagnol n’entretiendrait plus non plus la même proximité avec Luis Campos, le directeur sportif. Des tensions seraient apparues, avec en fond des dissonances sur le management de l’équipe, ce qui a d’ailleurs été remarqué par les joueurs. Le dirigeant portugais aurait perdu en influence, lui qui avait l’habitude d’être très interventionniste sous le mandat de Christophe Galtier, par exemple.

Dans l’air, une histoire de prolongation… et d’attaquant

L’été dernier, Campos souhaitait absolument faire venir un attaquant (Viktor Gyökeres ou Victor Osimhen notamment), ce qui avait été refusé par Enrique. Au vu de l’inefficacité actuelle des offensifs parisiens, le directeur sportif aurait désormais un certain ressentiment à l’égard de son entraîneur. Pour couronner le tout, Campos sera en fin de contrat en juin prochain, et sa prolongation n’a pas encore été actée, alors que celle d’Enrique est déjà tombée…

Ambiance.

Nasser al-Khelaïfi persiste et signe pour le nouveau projet du PSG