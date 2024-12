Le PSG connaît son calendrier pour le Mondial des clubs

Team côte ouest.

Peu après le tirage au sort, la FIFA a dévoilé l’intégralité du calendrier de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet prochains aux États-Unis. Seul représentant tricolore du tournoi, le PSG évoluera sur la côte ouest avec une entrée en lice dès le 15 juin face à l’Atlético, au Rose Bowl de Pasadena près de Los Angeles, à midi (21 heures en France). Il défiera ensuite Botafogo quatre jours plus tard, le 19 juin à 18 heures (le 20 juin à 3 heures du matin en France), toujours dans le même stade. Enfin, le dernier match, face aux Seattle Sounders, aura lieu dans leur enceinte du Lumen Field, le lundi 23 juin à midi (21 heures en France). À noter que le match d’ouverture opposera l’Inter Miami à Al-Ahly, au Hard Rock Stadium de Miami, le 14 juin à 20 heures (le 15 juin à 2 heures du matin dans l’Hexagone).

Mark. Your. Calendars. ✍️🗓️

The #FIFACWC 2025 match schedule is here. pic.twitter.com/zZaab9Xi6h

