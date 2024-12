Theo Hernandez accusé d’avoir agressé deux femmes

Sortez les pincettes.

Ce jeudi soir, Fabrizio Corona (influenceur/paparazzo du football italien) a dévoilé une vidéo pour le moins surprenante. Aux allures d’enquête, cette publication d’environ une heure accuse en effet Théo Hernandez d’avoir agressé deux femmes au cours d’une soirée en boîte de nuit. Alcoolisé, l’international français aurait bousculé puis frappé les victimes, avant d’être calmé par les personnes présentes sur les lieux. Pour prouver ses dires, Corona a dévoilé les images de vidéo-surveillance de l’établissement, sur lesquelles nous pouvons apercevoir deux jeunes filles se faire malmener, sans pour autant authentifier l’auteur des faits. De plus, aucune date concernant le déroulé de ces évènements n’est indiquée.

Fabrizio Corona s’appuie également sur des documents supposément officiels, faisant état d’une compensation financière entre les avocats de Théo Hernandez et le propriétaire de la boîte de nuit : un dédommagement de 65 000 euros pour les dégâts matériels causés par les échauffourées, ainsi que 30 000 euros afin de ne pas dévoiler les vidéos. « Désormais, je suis très curieux de connaître la réaction des journalistes, des médias et, surtout, de Théo » a posé l’investigateur. Ni le joueur, ni l’AC Milan – son club – n’ont pour le moment réagi. Corona s’est récemment mis en lumière en révélant les problèmes liés aux paris sportifs en Italie, impliquant notamment des joueurs comme Nicolò Fagioli ou Sandro Tonali. Enfin, aucune information supplémentaire n’a été donnée et il est évidemment difficile d’affirmer ou infirmer cette sortie médiatique.

Romano au mercato, Corona aux ragots.

Pronostic Atlanta Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A