Pronostic Atlanta Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta dans la continuité face à l’AC Milan

Sous la houlette de Gasperini, l’Atalanta Bergame est devenue l’une des meilleures formations italiennes. Régulièrement dans le top 4 avec Zapata ou Gómez, la Dea aura connu un léger passage à vide avant de repartir de l’avant la saison passée. En effet, les Bergamasques ont certes connu une nouvelle désillusion sur le plan national en s’inclinant en finale de la Coppa Italia, ils ont en revanche brillamment remporté la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen. Ce trophée est venu récompenser l’excellent travail de Gasperini à Bergame. Après une entame de saison moyenne, l’Atalanta a trouvé son rythme de croisière lors des dernières semaines puisqu’elle fait partie de ce lot d’équipes à lutter pour le titre. Actuellement, les partenaires de Kolašinac occupent la 2e place à 1 point du Napoli. En grande forme, les Bergamasques viennent de remporter les 8 dernières journées de Serie A, la dernière en date face à l’AS Roma (0-2) au stade olympique. Brillants en championnat, les Bergamasques sont également dans le coup en Ligue des champions avec une 5e place, alors qu’un choc avec le Real Madrid se profile en milieu de semaine. Arrivé dans les dernières heures du mercato pour compenser l’absence de Scamacca, Retegui s’est parfaitement adapté dans son nouveau club, comme le montrent ses 12 buts inscrits en Serie A, qui en font le meilleur buteur du championnat.

De son côté, l’AC Milan a tourné la page Pioli cet été et a ouvert un nouveau chapitre avec Fonseca. L’ancien coach de Lille a connu des premières semaines compliquées, et s’est même retrouvé menacé. Depuis quelques semaines, les Rossoneri vont un peu mieux mais accusent du retard sur les équipes de tête puisqu’ils sont seulement en 7e position avec 4 points de retard sur la Juve, qui occupe la dernière place qualificative pour l’Europe et 10 sur le leader, le Napoli. Pour se hisser dans ce groupe de 6, l’AC Milan a besoin d’une série de résultats et surtout de s’imposer dans les chocs face à ces formations. En début de saison, les Milanais ont certes remporté le derby milanais, mais ils ont ensuite perdu contre le Napoli, la Fiorentina ou ont fait un nul face à la Juventus. Le week-end dernier, les Rossoneri ont fait le taf face à Empoli (3-0) avec un doublé de Reijnders. Le joueur batave est l’une des grandes satisfactions de la saison en Lombardie. Sur cette lancée, les Milanais ont surclassé Sassuolo (6-1) en Coupe d’Italie sans Maignan ni Hernandez. Mais sur une incroyable dynamique, l’Atalanta Bergame devrait remporter ce choc face à l’AC Milan.

