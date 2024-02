Milan manque de se relancer face à l’Atalanta

AC Milan 1-1 Atalanta

Buts : Rafael Leão (3e) pour les Rossoneri // Koopmeiners (42e, SP) pour la Dea

On ne se marre pas comme des baleines, avec cet AC.

Battu par Monza lors de la dernière journée de Serie A, puis par Rennes en Ligue Europa, l’AC Milan vient d’enchaîner un troisième match sans victoire et manque de recoller à la Juventus (dauphine du rival interiste, et désormais à quatre points des Rossoneri). Face à une Dea réaliste, les Milanais ont pourtant démarré tambour battant grâce à un numéro de soliste signé Rafael Leão : le Portugais a d’abord éliminé Emil Holm d’un grand pont avant d’échapper à un tacle glissé de Giorgio Scalvini, puis conclu d’une frappe enroulée dans un angle impossible face à laquelle Marco Carnesecchi n’a rien pu faire.

Mais la joie ne fut que de courte durée : peu avant la pause, Daniele Orsato et la VAR ont accordé un penalty aux Bergamasques à la suite d’une faute d’Olivier Giroud sur Holm dans la surface. Teun Koopmeiners a donc rendu justice à son coéquipier en frappant du gauche plein centre, de quoi rentrer dans la tête des locaux et leurs 72% de possession avant le retour aux vestiaires. Si l’Atalanta n’a pas perdu toutes compétitions confondues depuis le 23 décembre dernier, c’est qu’il y a une raison que le Milan a bien failli connaître dans le second acte. Après les échecs de Pulisic, Loftus-Cheek et Giroud face à la cage de la Dea, les locaux peuvent remercier la main ferme de Mike Maignan qui a empêché Lookman de complètement renverser la situation à la toute fin du temps additionnel.

Finalement, en revenant à deux points de Bologne, quatrième, c’est l’Atalanta qui sort gagnante de ce match nul.