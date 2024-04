L’Atalanta renverse la Fiorentina et rejoint la Juve en finale

Atalanta 4-1 Fiorentina

Buts : Koopmeiners (8e), Scamacca (75e), Lookman (90e+6), Pašalić (90e+8) pour la Dea // Martínez Quarta (68e) pour la Fio

Expulsion : Milenković (53e)

Époustouflant.

Au terme d’une rencontre complètement folle, l’Atalanta s’est défaite de la Fiorentina dans le temps additionnel (4-1) en demi-finales retours de la Coupe d’Italie. Grâce à ce succès, la Dea se hisse en finale de la compétition où elle affrontera la Juventus. Trois ans après avoir chuté sur cette dernière marche face à la Vieille Dame, les hommes de Gian Piero Gasperini ont une revanche à prendre.

🏆🇮🇹 Mais quel but de folie de Smamacca pour l’Atalanta ! 2-1 dans cette demi-finale Le match en direct > https://t.co/34eIV9FsCn #lequipeFOOT pic.twitter.com/nhUKFsCJUz — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 24, 2024

La mission semble avoir commencé dès ce mercredi. Après la défaite au match aller (1-0), l’Atalanta a été portée à bout de bras par Gianluca Scamacca, privé d’un but superbe en première période avant de récidiver dans le dernier quart d’heure. Il a également provoqué l’expulsion de Nikola Milenković avant l’heure de jeu. Dans le premier acte, Teun Koopmeiners avait mis son équipe sur les bons rails, avant que Lucas Martínez Quarta n’égalise et ne fasse rêver la Fiorentina d’une qualification en finale. Mais le long temps additionnel a donné raison à Bergame qui s’est envolé au septième ciel grâce à Ademola Lookman et Mario Pašalić.

